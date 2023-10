Mbappé : Le PSG annonce la date de son départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une chose est certaine dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur n'a encore pris aucune décision au sujet de son avenir selon nos informations exclusives. Mais au sein du PSG, on ne se fait pas d'illusions. Selon l'un des dirigeants de la formation, il y a de grandes chances que le champion du monde 2018 quitte la capitale française à l'issue de cette saison.

Kylian Mbappé ne cesse de donner des sueurs froides au PSG. Une nouvelle fois, le joueur refuse de prolonger son contrat avec le club parisien. Le scénario catastrophe est possible pour le PSG, à savoir un départ libre au Real Madrid à la fin de la saison.

PSG : Un scénario inattendu prend forme pour Mbappé https://t.co/MIXq6p57fr pic.twitter.com/C4mXDV2Lf8 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Mbappé n'a pas encore tranché au sujet de son avenir

Pour l'heure, toutes les options sont sur la table, notamment celle d'une prolongation. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, aucune décision ne sera prise dans les prochaines semaines. Il faudra vraisemblablement attendre la fin de la saison pour en savoir plus dans ce dossier Mbappé.

Le PSG se montre pessimiste