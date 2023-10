PSG : Coup de tonnerre pour Mbappé ? C’était annoncé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être destiné à troquer la tunique rouge et bleu du PSG pour celle des Merengue au Real Madrid. Et ce n’est pas la déclaration du président de la Liga Javier Tebas sur ses 80% de chances de rejoindre l’Espagne cet été qui affirmera le contraire. Cependant, Liverpool pourrait tout faire capoter et de gros indices ont été dévoilés ces dernières années…

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire d’amour pourrait connaître son dénouement en cette fin de saison, sept ans après son arrivée de l’AS Monaco. D’après la Gazzetta dello Sport , Liverpool prévoirait de contrecarrer les plans du Real Madrid pour l’arrivée en tant qu’agent libre de Kylian Mbappé l’été prochain. Pour ce faire, le plan des Reds serait de lui soumettre une énorme offre de contrat dès le mois de janvier. Et ce ne serait pas la première tentative du sextuple champion d’Europe.

Mbappé a avoué avoir parlé à Liverpool en 2017… et en 2022 !

En effet, au moment de l’éclosion de Kylian Mbappé en 2017 à l’AS Monaco, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City se seraient tous penchés sur le dossier du jeune talent français de l’époque. D’après les propos de Mbappé en personne énoncés en interview pour The Daily Telegraph en mai 2022, dans la foulée de sa prolongation de contrat au PSG, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale tenait le discours suivant sur Liverpool et son intérêt. « C'est un bon club et nous l'avons rencontré il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ».



D’ailleurs, Kylian Mbappé a avoué avoir discuté avec Liverpool dans son processus de décision quant à une prolongation de contrat au PSG en 2022. « Nous avons parlé un peu, mais pas trop. Nous avons parlé un peu. Bien sûr, c'est entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain que tout s'est joué à la fin »

Liverpool est le club préféré de sa mère… qui gère ses intérêts !

Petit, Kylian Mbappé a toujours apprécié le Milan AC et en a même été un supporter comme il le confiait à la Gazzetta dello Sport dernièrement. Sa mère, Fayza Lamari, qui est également la représentante de l’attaquant du PSG, est elle fidèle à Liverpool comme Kylian Mbappé l’a lui-même fait savoir au Telegraph au cours de la même interview en mai 2022. « J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander ! (Rires) ».

Jürgen Klopp a appelé Mbappé et son père !

En 2020, et alors que la crise sanitaire due au Covid-19 avait mis le monde du football à l’arrêt pendant de longues semaines, le10sport.com vous avait révélé en avril que Jürgen Klopp avait joint par téléphone Wilfrid Mbappé, qui n’est autre que le père du numéro 7 du PSG. L’entraîneur de Liverpool avait fait part de son intérêt pour Mbappé en lui présentant son projet, tout en prenant la température sur les intentions de son fils pour le mercato estival. Le 7 mai 2020, le10sport.com vous confiait que Klopp avait en outre contacté Kylian Mbappé en personne, mais que ce dernier lui avait fait savoir que ce serait le PSG ou le Real Madrid.

Pendant le confinement, Klopp s’est lâché sur Mbappé…

Au cours d’une entrevue avec beIN SPORTS , Jürgen Klopp avait été invité à s’exprimer au printemps 2020 sur son intérêt pour Kylian Mbappé et Jadon Sancho, qui était particulièrement en vogue sur le marché à l’époque et qui évoluait à l’époque au Borussia Dortmund. « Mon intérêt pour Kylian Mbappé et Jadon Sancho ? Écoutez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans faire les gros titres le jour suivant. Je sais que ce n’est pas ce que je veux faire. Je les apprécie tous et il y a bien d’autres joueurs dans le milieu, commente le technicien allemand. Ce sont des joueurs exceptionnels. Ils sont les joueurs qu’ils sont à présent grâce à leur attitude, à leurs aptitudes techniques et tout le reste. J’adore les regarder, mais je n’ai aucun problème avec le fait de ne jamais avoir entraîné l’un des deux. Mbappé a le plus grand avenir. […] Si on peut avoir l’un d’eux à l’avenir, nous verrons, mais nous ferons du mieux que nous pouvons avec les cartes que l’on a en mains. ».

…et en a remis une couche en 2022

Mais Jürgen Klopp ne s’est pas arrêté à cela. En conférence de presse au printemps 2022, moment où la décision de Kylian Mbappé allait bientôt être connue au sujet de sa prolongation de contrat au PSG, l’entraîneur de Liverpool en rajoutait une couche sur son affection pour Mbappé en conférence de presse. « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. En fait, il n’y a rien à dire à ce sujet. Entre Kylian et Liverpool, tout est réglé, c’est très bien. Bien sûr, nous l’aimons bien et si vous ne l’aimez pas, alors vous devez vous remettre en question. Mais ce n’est pas notre cas. Nous ne pouvons pas faire partie de ces luttes entre eux (ndlr les grands clubs). Il doit y avoir d’autres clubs impliqués, mais tout va bien. C’est tout de même un grand joueur. ».

Mbappé poussé vers la sortie pour refus de prolongation, Liverpool préparait une offre folle

À l’été 2023, Kylian Mbappé a été mis sous pression par le président du PSG en personne, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, de revenir sur sa décision. En juin, Mbappé faisait savoir par courrier qu’il n’activerait pas la clause incluse dans son contrat pour valider la dernière année du bail, jusqu’en juin 2025. Mbappé a campé sur ses positions et a été écarté du groupe de Luis Enrique pendant trois semaines, en manquant au passage la tournée en Asie de pré-saison du PSG. En parallèle, El Chiringuito dévoilait que Liverpool préparait au cas où une offre de transfert de 200M€. Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe du PSG sans le prolonger.

Et maintenant ? Le Real Madrid ou Liverpool ?

La presse espagnole a fait savoir cette semaine que le Real Madrid aurait changé de politique de recrutement en refusant à présent de courir derrière Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland notamment et en faisant de Jude Bellingham et de Vinicius Jr ses références. En parallèle, Mohamed Salah devrait une nouvelle fois être la cible d’offensives de clubs d’Arabie saoudite en janvier 2024 voire l’été prochain. De quoi libérer une place de premier choix dans l’attaque de Liverpool pour Kylian Mbappé…