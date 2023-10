Il sort du silence après le transfert retentissant de Benjamin Mendy

Jean de Teyssière

Après un début de saison très bien réussi par le FC Lorient l'année dernière, le début de celle-ci est beaucoup plus compliqué. Les Merlus pointent pour le moment à la 16ème place du classement. Pourtant, un recrutement intéressant avait été fait, avec notamment le retour sur les terrains de Benjamin Mendy, après plus de deux ans sans jouer à cause d'un procès pour viol en Angleterre. Le président, Loïc Féry, l'assure : c'est un choix purement sportif.

Le FC Lorient a marqué les esprits cet été en recrutant Benjamin Mendy. Une recrue surprise puisqu'elle a été officialisée même pas une semaine après avoir été déclaré non coupable des actes pour lesquels il était jugé. Au delà du coup de projecteur mondial sur le FC Lorient, le président assure tout de même qu'il n'a pas été recruté pour ça.

«Je suis solidaire de tous les choix et je les ai approuvés»

Interrogé par L'Équipe sur l'arrivée surprise de Benjamin Mendy à Lorient cet été, le président des Merlus , Loïc Féry, assume cette recrue : « L a direction sportive a été à l’initiative de tous les joueurs recrutés. Je n’ai jamais choisi de joueurs. En revanche, je suis solidaire de tous les choix et je les ai approuvés. »

«Mendy est un joueur de l’effectif, comme un autre, et il n’aspire qu’à ça»