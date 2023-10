«Quelqu’un de problématique», Dembélé a dit non à un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, le FC Barcelone s'est attaché les services de João Cancelo pour renforcer le côté droit de la défense. Mais l'international portugais, prêté par Manchester City, ne semblait pas être la seule option. Le nom de Benjamin Pavard a été cité, mais Xavi a décidé d'abandonner ce dossier après avoir eu une discussion avec Ousmane Dembélé. Explications.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi a pris l'habitude de certains joueurs de son vestiaire avant d'acter la venue d'un nouveau renfort. Histoire d'en savoir plus sur sa personnalité, son caractère, son niveau de jeu. Alors lorsque le technicien catalan a ciblé Benjamin Pavard cet été, il s'est dirigé directement vers Ousmane Dembélé, son coéquipier en équipe de France.

Pavard ciblé par Xavi

Aujourd'hui au PSG, Dembélé a été interrogé par son entraîneur et la réponse a été franche. Selon les informations de Catalunya Radio, l'ailier aurait sonné Xavi de ne pas recruter Benjamin Pavard en raison de son caractère trempé. Un avis, qui semble avoir été pris en compte puisque le Barça s'est dirigé vers João Cancelo. Quant à Pavard, il a finalement rejoint l'Inter cet été. Journaliste pur Sport , Albert Masnou est revenu sur cet épisode lors d'un entretien accordé à Alexandre Ruiz.

Pavard ? « Quelqu’un de problématique » selon Dembélé