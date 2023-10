OM : Gattuso repart à zéro

Jean de Teyssière

La trêve internationale a bien profité à Gennaro Gattuso et les joueurs qui ne sont pas allés en sélection. Arrivé en pompier avec trois matchs à disputer en une semaine, l'entraîneur italien avait prévenu qu'il lui fallait un peu de temps pour redresser la barre. Et la barre semble plus haute que d'habitude puisqu'une « mini-préparation physique » a eu lieu pendant ces 10 jours...

Ce samedi, l'OM va aborder un match compliqué, avec un déplacement à seulement 215 kilomètres à l'est pour affronter l'OGC Nice. Ce derby de la Côte-d'Azur promet et offre souvent des matchs à très haute intensité. Et c'est justement ce qui a été travaillé par Gennaro Gattuso lors de la trêve internationale.

Une mini-préparation physique

À l'OM, les séances d'entraînements de Gennaro Gattuso sont physiques, intenses mais courtes. Selon L'Équipe , elles ne dépassent jamais les 1h10. Les joueurs qui n'étaient pas en sélection ont donc vu la méthode Gattuso de plus près. Ils ont beaucoup couru pendant ces 10 jours, et ceux qui sont passés par la Serie A auraient expliqué qu'il s'agissait d'une mini-préparation physique.

Marcelino se lâche sur son avenir après l'OM https://t.co/q4W3RyMQcG pic.twitter.com/CuwxEWjRLX — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Déjà de meilleures sensations

Pour le moment, ce travail foncier semble porter leurs fruits puisque certains joueurs de l'OM ayant participé à ces 10 jours d'entraînements intensifs verraient déjà les résultats, car ils auraient déjà de meilleures sensations dans les jambes.