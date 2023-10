L’OM sur sa lancée ?

Arnaud De Kanel

Face au Havre juste avant la trêve, Gennaro Gattuso a remporté son premier match à la tête de l'OM (3-0). Après avoir malmené Monaco (3-2) et Brighton (2-2), les Phocéens ont enfin été récompensés. Ce samedi, ils retrouvent l'OGC Nice, deuxième du classement. Un choc qu'il faudra à tout prix remporter pour se rapprocher des premières places et tirer définitivement un trait sur la très mauvaise passe du début de saison.

C'est un OM conquérant que l'on voit depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. La nomination de l'Italien a crée un véritable électrochoc dans le groupe olympien qui se sublime de matchs en matchs. Gattuso a eu deux semaines pour continuer de travailler, notamment sur le plan physique, secteur qui fait défaut à l'OM depuis le début de la saison. « On s'est entraîné très fort, je suis très heureux. On avait sept joueurs absents, on a bien travaillé. On a fait des séances différentes pour Kondogbia, Veretout et Correa car ils ne sont pas encore à 100%. Les joueurs ne sont peut être pas aussi contents que nous car ils se sont beaucoup entraînés, mais nous on est vraiment heureux », confiait Gattuso jeudi. Les batteries sont rechargées pour les Phocéens qui se déplacent sur la pelouse de l'Allianz Riviera ce samedi soir.



L'OM face à un Nice dans la tourmente

L'OGC Nice est la seule équipe des 5 grands championnats encore invaincue cette saison. Les hommes de Francesco Farioli se sont notamment offerts le PSG et l'AS Monaco. Mais la trêve n'a pas été de tout repos pour les Aiglons . En effet, Youcef Atal fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme et Jean-Clair Todibo est au cœur d'une polémique après avoir rigolé durant la minute de silence du match Pays-Bas - France. En plus de tout cela, Khéphren Thuram est suspendu. A l'OM d'en profiter...

«On peut s'attendre à un match similaire à celui de Brighton»