A genoux devant João Félix, le Barça se frotte les mains !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Prêté au FC Barcelone en toute fin du mercato estival, Joao Felix renaît de ses cendres. La pépite portugaise vient d’enchaîner deux matchs de haut-vol. Et notamment le dernier, en Ligue des Champions, qui ravit l’écurie catalane et tous ses supporters. Alexandre Ruiz analyse le phénomène João Felix avec Albert Masnou (Sport) pour Fair Play.

Si João Felix a rêvé de ses débuts au FC Barcelone, cela pourrait clairement ressembler à ce que le Portugais réalise depuis qu’il a enfilé la tunique catalane. Trois rencontres, trois buts, une passe décisive et deux victoires consécutives par 5 à 0, portées par le phénomène portugais. Revenu à son meilleur niveau et en pleine confiance, le joueur prêté par l’Atletico de Madrid a illuminé la dernière rencontre de Ligue des Champions contre les Belges d’Antwerp (5-0). « J e suis très heureux. J’en profite ici ! Mes coéquipiers m’aident beaucoup et je suis là pour les aider à apporter de la joie à nos supporters et au club », s’est contenté de commenter sobrement un João Felix tout sourire depuis trois semaines.

« C’est la nouvelle star de l’équipe »