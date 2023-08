Il dénonce un scandale après le transfert de Benjamin Mendy

Hugo Chirossel

Alors que Lorient et l’OGC Nice se sont quittés sur un score de parité ce dimanche (1-1), cette rencontre a été marquée par plusieurs slogans collés aux abords du stade du Moustoir, afin de protester contre l’arrivée de Benjamin Mendy. Par le biais d’un communiqué, un collectif a réclamé l’exclusion de l’ancien joueur de Manchester City.

Sa signature avait déjà beaucoup fait parler, mais les tensions autour de l’arrivée de Benjamin Mendy à Lorient se font toujours sentir. À la veille de la réception de l’OGC Nice ce dimanche (1-1), plusieurs slogans ont été collés sur les marches du Grand Théâtre, à proximité de l’entrée du stade du Moustoir. Une action revendiquée par un collectif qui a réclamé le départ de Benjamin Mendy, via un communiqué relayé par RMC Sport .

« Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs »

« Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue, et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l’impunité », indique ce communiqué, qui évoque également d’autres joueurs eux aussi mis en examen pour viol : « B.Mendy n’est pas le seul footballeur accusé et/ou acquitté. On peut citer entre autres : Wissam Ben Yedder, A.Hakimi, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood... Certains s’en sont sortis moyennant des arrangements financiers de plusieurs centaines de milliers d’euros, qu’ils peuvent se permettre compte tenu de leurs salaires exorbitants . »

