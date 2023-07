Benjamin Mendy : Polémique après son transfert, il sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La signature de Benjamin Mendy en faveur du FC Lorient fait couler beaucoup d’encre. Quelques jours après son acquittement lors de son deuxième procès, le champion du monde 2018 a officiellement été recruté par la formation bretonne. L’entraîneur Régis Le Bris s’est prononcé ce vendredi sur cette arrivée loin de faire l’unanimité.

Les interrogations n’ont finalement pas duré longtemps concernant l’avenir professionnel de Benjamin Mendy. Déclaré non-coupable de viol et tentative de viol, le latéral gauche de 29 ans s’est engagé cette semaine en faveur du FC Lorient pour les deux prochaines saisons. Une arrivée qui fait évidemment du bruit malgré le verdict de la justice britannique. Ce vendredi, Régis Le Bris s’est longuement prononcé sur ce choix.

« À un moment son nom est arrivé comme une éventualité parmi d’autres »

« Cela s'est fait comme beaucoup de recrutements. On a besoin, on construit un effectif avec la volonté de le rendre le plus compétitif possible. L'un des enjeux c'est de pouvoir couvrir certains postes avec une vraie concurrence. En ce qui concerne Benjamin, c'est un poste à gauche comme latéral, piston voire axe gauche sur une défense centrale à trois. Ce poste-là n'est pas facile à trouver. Donc la cellule de recrutement a travaillé depuis longtemps sur ce sujet et à un moment son nom est arrivé comme une éventualité parmi d’autres », s’est justifié l’entraîneur du FC Lorient, relayé par RMC .

Mercato : L’OM sort du silence pour Benjamin Mendy https://t.co/zd5Iv0hZi0 pic.twitter.com/vznQKYfoH4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

« On a évoqué beaucoup de sujets »

« On a évoqué beaucoup de sujets et c'était bien d'aller dans le détail avec lui pour ne pas avoir de non-dits , a ajouté Régis Le Bris, en réponse à une question sur l’accueil qui sera réservé à Benjamin Mendy à Lorient. Ces sujets ont été traités et la position pour les joueurs reste la même. On doit toujours conquérir notre public, c'est à dire qu'il n'y a rien d'acquis. Quand on démarre cette nouvelle saison, ce qui va susciter l'adhésion, l'enthousiasme, notre popularité et la présence en masse du public, c'est parce que l'on va être performants. Parce que l'on va avoir nos valeurs d'intensité, d'engagement, d'équipe et parce que l'on va pratiquer un bon football et gagner nos matchs. L'enjeu principal est autour de la performance. »

« On ne peut pas empêcher les avis »