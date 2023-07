PSG : Un transfert à 50M€ pour Mbappé ? L'incroyable menace de sa mère

Jean de Teyssière

L'opiniâtreté est sans doute le mot qui colle parfaitement à la personnalité de Fayza Lamari. La mère de Kylian Mbappé, qui s'occupe désormais de sa carrière, a toujours été très dure dans la négociation, ne lâchant jamais. Le parfait exemple est sûrement la fois ou en 2011, elle et le jeune Kylian se sont rendus au siège de Chelsea pour effectuer un essai.

Le PSG n'a pas été la seule victime de la main de fer portée par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé sur les négociations. Le Real Madrid non plus d'ailleurs. Déjà très consciente du talent en devenir de son fils elle a très vite usé de son pouvoir de persuasion et aurait même fait un sacré pari sur l'avenir, pari qui s'est même révélé moins ambitieux que prévu.

Un ultimatum posé à Chelsea

En 2011, Fayza Lamari et Kylian Mbappé sont montés à Londres pour y passer des essais comme le rappelle 20 Minutes . Âgé de 13 ans à l'époque, Mbappé est ensuite reçu avec sa mère dans les bureaux des dirigeants. Et selon 20 minutes, sûre du talent de son fils, Lamari leur fixe un ultimatum : si vous voulez Mbappé, c'est maintenant ou jamais.

Avant le transfert de Mbappé, le Real Madrid prépare une surprise pour oublier Benzema https://t.co/O057AwqGq6 pic.twitter.com/K4ryyvo82o — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Mbappé vaut 50M€

Mais l'ultimatum ne s'arrête pas là. Car Fayza Lamari aurait également affirmé aux dirigeants de Chelsea que s'ils ne le prenaient pas maintenant, il faudrait revenir dans cinq ans avec un chèque de 50M£, soit environ 58M€.