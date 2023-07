Mercato : Mbappé va rejoindre un pote au Real Madrid

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé semble encore en être à sa genèse. Après avoir annoncé au PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025 et qu'il partirait libre en juin prochain, le club parisien s'est mis en tête de le vendre, s'il ne change pas d'avis. Une vente arrangerait le PSG financièrement, mais moins Mbappé qui ne touchera pas sa prime de fidélité. S'il vient finalement au Real Madrid, il retrouvera Vinicius Junior, avec qui il s'entend très bien.

Le PSG ne sait pas s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine mais pour le moment, il est toujours présent à l'entraînement, au Campus PSG. Le Bondynois devrait également s'envoler pour le Japon et la Corée du Sud ce samedi, et ce jusqu'au 9 août prochain. Avant d'aller au Real Madrid ?

Mbappé au Real Madrid cet été ?

Kylian Mbappé est pour l'instant un joueur du PSG, mais jusqu'à quand ? Le bras de fer qui continue avec le PSG pourrait bien évoluer vers un départ cet été. Le seul club susceptible de l'accueillir est bien évidemment le Real Madrid. Selon les médias espagnols, dont AS, son arrivée dans la capitale madrilène serait même plus que probable...

Vinicius et Mbappé, bromance en vue ?