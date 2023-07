Mercato : L’OM sort du silence pour Benjamin Mendy

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la surprise du jour. Alors que les doutes persistaient sur la suite de sa carrière professionnelle après avoir été reconnu non-coupable de viol et tentative de viol à son deuxième procès, Benjamin Mendy fait officiellement son retour en Ligue 1, du côté du FC Lorient. Une arrivée à l’OM aurait également été imaginée par le latéral gauche, sans que le dossier ne soit sérieux.

Benjamin Mendy retrouve déjà un club. Quelques jours après son acquittement par les jurés de la cour de Chester (Angleterre) lors de son deuxième procès, Benjamin Mendy s’est engagé pour deux saisons en faveur du FC Lorient. Une prise de risque médiatique et sportive pour la formation bretonne, alors que Benjamin Mendy, déjà déclaré non coupable de six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle en janvier dernier, n’a plus joué depuis le 15 août 2021, un match opposant Manchester City à Tottenham.

Benjamin Mendy rêvait de l’OM ?

Mais il semble que le FC Lorient n’ait pas été le premier choix de Benjamin Mendy pour se retour sur les terrains. D’après la Minute OM , le vainqueur de la Coupe du Monde se serait proposé au club phocéen et rêvait de revenir au Vélodrome, où il a évolué entre 2013 et 2016. Un dossier qui n’a finalement pas abouti.

Le joueur n’aurait jamais été proposé