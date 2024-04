Mercato : L’OM veut piocher au RC Lens, échec annoncé ?

Jean de Teyssière

Comme souvent depuis quelques saisons, l'été rime avec changement d'entraîneur à l'OM. Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino se sont succédé à la tête du club phocéen lors de chaque intersaison. Le prochain entraîneur marseillais ne dérogera pas à la règle puisque Jean-Louis Gasset sait déjà qu'il ne poursuivra pas avec l'OM. Plusieurs entraîneurs pourraient rejoindre l'OM, comme Paulo Fonseca ou Franck Haise. Le dernier choix ne convainc par Jérôme Rothen.

A l'OM, la saison a été marquée par la succession de quatre entraîneurs. Marcelino a commencé la saison, avant d'être remplacé pour peu de temps par l'intérimaire Jacques Abardonado, avant de laisser la place à Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions quelques mois après et laissant la place à Jean-Louis Gasset. Pour l'OM, qui n'est même pas sûr de finir parmi les qualifiés pour la Coupe d'Europe en Ligue 1, il est presque temps que la saison se termine, même si les hommes de Gasset sont encore en course en Ligue Europa (qualifiés en demi-finale face à l'Atalanta). L'été prochain, l'OM devra retrouver du calme et de la stabilité avec un nouvel entraîneur.

Franck Haise, futur entraîneur de l'OM ?

L'OM sait déjà que Jean-Louis Gasset ne poursuivra pas l'aventure la saison prochaine. Arrivé en tant que pompier de service suite au licenciement de Gennaro Gattuso, l'entraîneur de 70 ans a réussi a amener un peu de sérénité dans un club qui en manquait cruellement. Comme révélé par le10sport.com, confirmé par L'Équipe dans son édition de vendredi, Paulo Fonseca fait partie des pistes sérieuses à Marseille pour le poste d'entraîneur. Mais derrière, d'autres profils sont ciblés, comme celui du coach lensois : Franck Haise.

«Je pense que ça ne collera pas»