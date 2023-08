Le PSG veut remplacer Verratti, la guerre est déclarée

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait se séparer de plusieurs joueurs importants de son effectif. Après la vente de Neymar du côté d’Al-Hilal, Marco Verratti devrait lui aussi quitter Paris, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Afin de remplacer le milieu de terrain italien, le club parisien aurait plusieurs profils en tête, dont celui de Florian Wirtz. Mais le jeune milieu allemand de 20 ans est également ciblé par Manchester City.

Après deux premiers matchs nuls en Ligue 1, face à Lorient (0-0) puis Toulouse (1-1), le PSG pourrait connaître de nouveaux bouleversements au sein de son effectif d’ici la fin du mercato estival. Alors que le club de la capitale souhaite se renforcer en attaque avec les venues de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et de Bradley Barcola, il pourrait également y avoir du mouvement au milieu de terrain.

PSG : Transfert à 60M€, un accord est trouvé https://t.co/X8VmNn4EGK pic.twitter.com/aG2dSP3bU7 — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Le PSG pense à Florian Wirtz pour remplacer Verratti

Malgré l’arrivée de Manuel Ugarte et de Kang-In-Lee, le PSG n’a pas réellement réussi à se renforcer dans l’entrejeu. De plus, Marco Verratti pourrait clairement quitter Paris dans les prochains jours. Comme le10sport.com vous l’avait révélé ce lundi, le milieu de terrain de 30 ans pourrait imiter Neymar et rejoindre l’Arabie Saoudite, après plus de dix années passées sous les couleurs du PSG. Lors d’un live Instagram , le journaliste de RMC Sport , Fabrice Hawkins affirmait qu’en cas de départ de l’Italien, le PSG pouvait se tourner vers la piste menant au jeune talent du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

Manchester City également sur les traces de l’Allemand