Equipe de France : Deschamps sort du silence pour Benjamin Mendy

Amadou Diawara

Champion du monde avec l'équipe de France, Benjamin Mendy n'a pas porté le maillot bleu depuis près de quatre ans. Alors que le nouveau joueur du FC Lorient a été déclaré non-coupable de viol et de tentative de viol, Didier Deschamps s'est prononcé sur son possible retour à Clairefontaine.

Après le sacre des Bleus à la Coupe du Monde 2018, Benjamin Mendy a vécu une véritable descente aux enfers dans sa vie personnelle. Ce qui a eu de terribles répercussions sur sa vie sportive. Suspecté d'avoir violé plusieurs jeunes femmes, Benjamin Mendy n'a plus joué de match officiel avec Manchester City depuis deux ans. En ce qui concerne l'équipe de France, l'arrière gauche de 29 ans n'a pas été aligné par Didier Deschamps depuis le 17 novembre 2019 (victoire 2-0 en Albanie en éliminatoires pour l'Euro 2020), soit depuis près de quatre ans. Alors que Benjamin Mendy a finalement été jugé non-coupable de viol et de tentative de viol, le sélectionneur des Bleus n'a pas fermé la porte à un potentiel retour à Clairefontaine.

«Il a été jugé non-coupable et a donc été acquitté »

« D’une façon générale, et je n’ai jamais varié là-dessus, jamais, les violences faites aux femmes, comme toutes les autres formes de violence d’ailleurs, sont intolérables, inacceptables. Elles doivent évidemment être combattues, jugées et condamnées, s’il y a lieu. Concernant Benjamin, je vais m’en tenir aux faits. Des plaintes ont été déposées, il a été placé en détention provisoire, les autorités anglaises ont enquêté, puis il a été jugé non-coupable et a donc été acquitté », a déclaré Didier Deschamps à L'Equipe, avant d'en rajouter une couche.

Benjamin Mendy est sélectionnable, mais...