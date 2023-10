Mbappé : Il balance en privé, casse-tête au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Faisant l'objet de nombreuses rumeurs sur le mercato, Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre. Son avenir au PSG demeure encore très incertain. Le Real Madrid, de son côté, continue de se tenir à l'affût pour la star de 24 ans. Cependant, son transfert pourrait provoquer un gros casse-tête au sein du club madrilène.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au coeur de nombreuses rumeurs sur le mercato. Le PSG pousse pour le prolonger, mais le Real Madrid reste à l’affût. Florentino Pérez mise sur une arrivée libre de la star de 24 ans à l’issue de la saison. Toutefois, son transfert pourrait ne pas ravir tout le monde dans le vestiaire madrilène.

Rodrygo ne veut plus être l'homme à tout faire au Real Madrid

D’après les informations de Relevo , Rodrygo aurait fait savoir dans son cercle privé qu’il préférait évoluer sur l’aile ou en tant que second attaquant plutôt qu’en pointe. Par ailleurs, le Brésilien aimerait se fixer à un poste précis et arrêter d’avoir un rôle d’homme à tout faire. Seul problème, cela pourrait être à l’origine d’un casse-tête au Real Madrid d’ici quelques mois.

Casse-tête à venir avec Mbappé ?