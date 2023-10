Vague de départ, l'avenir d'une figure de l'OM est acté ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ça bouge encore à l’OM, un mois après la réunion tendue entre la direction du club et des représentants de groupes de supporters. Alors que Javier Ribalta, directeur du football, et David Friio, directeur sportif, ont décidé de plier bagage, Jean-Pierre Papin devrait quant à lui rester à son poste.

La réunion houleuse entre des responsables de groupes de supporters de l’OM et la direction survenue il y a un mois a laissé des traces. Si Pablo Longoria a finalement décidé de rester à la tête du club, Marcelino a de son côté quitté le banc de touche, remplacé depuis par Gennaro Gattuso. Et cela a également bougé au sein de l’organigramme avec les départs du directeur du football, Javier Ribalta, et du directeur sportif David Friio. L’exode va-t-il continuer ?

Longoria devait claquer la porte de l'OM ! https://t.co/ezbmVJZszv pic.twitter.com/IIL1IAEcta — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Papin parti pour rester ?

Le cas de Jean-Pierre Papin fait notamment parler auprès des supporters phocéens, qui s'interrogent sur l’avenir du conseiller de Pablo Longoria. Mais d’après les informations divulguées par La Minute OM sur X (ex- Twitter ), l’ancien attaquant du club n’est pas sur le départ.

Benatia attendu à l’OM