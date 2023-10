Une recrue écrase Mbappé, jackpot pour le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé sur la pointe des pieds lors du dernier mercato, Kang-In Lee est vite devenu le chouchou du Parc des Princes. Le joueur sud-coréen est très apprécié des supporters, qui se bousculent pour acheter son maillot. Aujourd'hui, le milieu de terrain est celui qui fait le plus vendre, devant Kylian Mbappé. Une aubaine pour le PSG, qui souhaitait s'attaquer au marché asiatique.

Lors de son arrivée au PSG durant le dernier mercato, peu de personnes connaissaient Kang-In Lee. Le milieu de terrain avait fait ses classes en Liga, bien loin du Parc des Princes. Mais son talent n'a pas échappé à Luis Campos, qui lui a proposé de rejoindre le projet parisien.

Kang-In Lee affole les compteurs

Kang-In Lee n'a pas hésité à relever ce défi. Et ses débuts ont été prometteurs. Très technique, l'international sud-coréen détonne au milieu de terrain et est parvenu à sortir du lot. Souriant, il a, très vite, été adopté par les supporters du PSG. Comme le confirme As, Kang-In Lee est le joueur qui a vendu le plus de maillots cette saison, devant Kylian Mbappé. Il faut dire que le milieu de terrain est considéré comme une grande star en Corée du Sud.

Une aubaine pour le PSG