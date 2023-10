Un joueur réclame son départ, le PSG fait capoter le transfert ?

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike n’était plus le bienvenu cet été, et le PSG lui a fait savoir au cours d’un entretien avec Luis Campos et Luis Enrique. Et malgré le souhait d’Ekitike de rejoindre Crystal Palace via une offre où le PSG aurait pu s’y retrouver financièrement parlant, le club n’avait qu’une idée en tête : Francfort.

Dans les derniers jours du mercato, en plus des transferts chauds sur lesquels le PSG travaillait, le comité de direction du club de la capitale avait à coeur de trouver un point de chute à Hugo Ekitike. Et avec l’Eintracht Francfort dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani, tout était ficelé.

Crystal Palace avait proposé une option d’achat à 35M€ dans le prêt

Néanmoins, Hugo Ekitike a refusé d’y aller. Selon RMC Sport , le Français n’était pas contre, mais ne souhaitait pas y aller sous n’importe quelle condition. Le PSG rejetterait la faute sur l’attaquant français lorsque le principal intéressé ne comprendrait pas la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain aurait refusé l’offre de prêt de Crystal Palace avec une option d’achat fixée à 35M€, ce qui répondait aux attentes économiques du PSG.

Le PSG ne voulait envoyer Ekitike qu’à Francfort, et nulle part ailleurs