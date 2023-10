Un joueur se fait recaler par l’ASSE, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à l'ASSE, Pierrick Cros souhaitait retourner dans le Forez. En 2022, le défenseur central de 31 ans avait proposé ses services à Laurent Batlles, mais ce dernier aurait refusé. Aujourd'hui sans club, l'ancien joueur de Laval est revenu sur la décision des Verts et a tenté de la justifier.

Certains joueurs sont retournés au bercail. Formés à l'ASSE, Dylan Chambost et Léo Pétrot ont été rapatriés par le club durant l'été 2022. Un défenseur voulait les imiter : Pierrick Cros. Le joueur, âgé aujourd'hui de 31 ans, avait proposé ses services à l'ASSE l'année dernière. La réponse de Laurent Batlles a été négative.

Cros avait proposé ses services à l'ASSE

« À l’époque j’avais proposé de venir aider Saint-Étienne parce que je connais l’attente qu’il peut y avoir autour du club et cette pression permanente que ce soit à domicile ou à l’extérieur parce que Saint-Étienne est attendu dans tous les stades, comme le PSG en Ligue 1. J'avais fait cette proposition dès la prise de fonction de Laurent (Batlles). Comme la plupart des joueurs passés par l’ASSE, qui ont vu les déboires du club. J’avais proposé mon aide pour retrouver les valeurs et les couleurs du club qui n’a rien à faire en Ligue 2 » a lâché Cros. Selon lui, le recrutement de l'ASSE peut justifier cette décision.

Cros justifie la décision de l'ASSE