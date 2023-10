L’entraîneur de l’ASSE sort du silence et vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bilan est contrasté. Après dix journées, l'ASSE pointe à la cinquième place du classement en Ligue 2. Alors que le club stéphanois s'apprête à se déplacer à Laval lundi prochain, Laurent Batlles a établi un premier bilan. Après un début de saison laborieux, le technicien s'est bien rattrapé grâce à un changement de système. Il en a profité pour évoquer son avenir.

Lundi prochain, l'ASSE affrontera Laval. L'occasion pour les Verts de confirmer les progrès aperçus ces dernières semaines. Lors d'un entretien au Progrès , Laurent Batlles a évoqué ce retour en forme.





Laurent Batlles fait un premier bilan

« Je me suis rendu compte que les joueurs avaient besoin de repères. Ce passage à quatre a aussi eu lieu par rapport à Caen. Les équipes de Jean-Marc Furlan sont très performantes dans les couloirs et je ne voulais pas qu’on soit pris à défaut par leurs latéraux très offensifs. On a gagné là-bas dans ce système puis on a enchaîné même si je sais que, sur certains postes, ce que je gagne défensivement, je le perds offensivement » a confié l'entraîneur de l'ASSE, qui a aussi été interrogé sur son avenir.

« Quand je partirai d’ici... »