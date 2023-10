Vente OM : Le PSG en grand danger ?

Thibault Morlain

Si rien n'est encore officielle, l'officialisation d'une vente de l'OM se rapprocherait. D'ici peu, Frank McCourt pourrait alors laisser la main à l'Arabie Saoudite, qui pourrait débarquer avec un projet XXL. De quoi alors remettre l'OM sur le devant de la scène en Europe et en France ? Cela pourrait en tout cas faire sérieusement de l'ombre au PSG et ce n'est pas pour déplaire à Djibril Cissé.

Actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'a cessé de démentir au fil des mois les rumeurs d'une vente du club phocéen. Cela n'a toutefois pas empêché les informations de continuer à apparaitre et voilà que dernièrement, ça s'est de nouveau emballé à propos de la vente de l'OM. L'Arabie Saoudite va-t-elle enfin débarquer aux commandes ? Un gros projet pourrait être en préparation et il avait notamment été révélé que Zinedine Zidane avait d'ores et déjà donné son feu vert aux Saoudiens pour venir entraîner l'OM en cas de rachat.

Critiqué à l'OM, il lâche sa réponse https://t.co/dAQ95iFHFt pic.twitter.com/usdAxBlt9l — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« Une vraie rivalité avec le PSG »

Une nouvelle ère pourrait donc débuter d'ici peu à l'OM ? Pour TeamFootball , Djibril Cissé a livré son regard sur son potentielle vente du club phocéen et le fait que cela pourrait amener une sérieuse concurrence au PSG : « Tant que ce n’est pas signé, tant que ce n’est pas validé, je m’emballe un peu, mais j’arrive à me canaliser quand même ! Mais en tout cas, si ça se fait, il y aura une vraie rivalité avec le PSG et ce sera bien pour le championnat ! ».

« J'ai aussi vécu Kashkar »