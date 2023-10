Mercato : Un cadre de l’OM annonce la couleur pour son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Pau Lopez s'est livré sur son avenir à l'OM ce jeudi après-midi. Présent en conférence de presse, le gardien marseillais a affirmé qu'il était épanoui dans son club. Toutefois, Pau Lopez ne sait pas pendant combien de temps il aura encore la chance de fouler la pelouse du Vélodrome.

Arrivé à Marseille lors de l'été 2021, Pau Lopez est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM. Malgré tout, le gardien espagnol de 28 ans ne sait pas du tout de quoi son avenir est fait, et s'il foulera encore longtemps la pelouse du Vélodrome.

Pau Lopez est heureux à l'OM

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Pau Lopez s'est livré sur son avenir à l'OM. Et l'international espagnol a clairement laissé entendre qu'il voulait rester le plus d'années possibles à Marseille.

«J'essaye de profiter de chaque jour passé ici»