Messi vend la mèche pour son transfert

Alors que sa saison avec l'Inter Miami est terminée, Lionel Messi aurait pu en profiter pour rejoindre l'Arabie Saoudite ou le FC Barcelone sous la forme d'un prêt pendant la trêve. Mais comme il l'a annoncé lui-même, le numéro 10 argentin préfère profiter pleinement de ses vacances avec sa famille.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est envolé vers Miami pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter l'été dernier. Alors que la franchise de David Beckham n'est pas qualifiée pour les play-offs, sa saison est déjà terminée. Ce qui aurait donné des idées à l'Arabie Saoudite.

Messi ne va pas être prêté en Arabie Saoudite

Malgré le transfert avorté de Lionel Messi lors du dernier mercato estival, l'Arabie Saoudite n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter. En effet, la Pulga aurait reçu des appels du pied en Saudi Pro League pour un prêt lors de la trêve de l'Inter Miami en MLS. Toutefois, comme l'a annoncé Leo Messi après la victoire de l'Argentine contre le Pérou ce mercredi (0-2), il préfère profiter pleinement de ses vacances.

«Je vais profiter des vacances en Argentine»