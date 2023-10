Le PSG boucle un transfert, il ne digère pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réussi à obtenir la signature de Milan Skriniar qui s'est engagé libre avec le club le la capitale au terme de son contrat avec l'Inter Milan. Et Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'écurie italienne, ne cache pas sa colère envers le défenseur slovaque.

Après avoir longtemps tenté de recruter Milan Skriniar lors du mercato estival 2022, le PSG est finalement parvenu à l'attirer libre un an plus tard. En effet, le robuste défenseur central de 28 ans a refusé de prolonger son contrat avec l'Inter Milan pour débarquer libre au Parc des Princes, ce qui a donc fait les affaires du PSG. Mais de son côté, le club nerazzurro ne digère pas l'attitude de Skriniar...

« Il va à l'encontre de l'histoire et de la valeur du club »

Interrogé par Sport Mediaset, Giuseppe Marotta s'est lâché sur les coulisses du départ de Skriniar au PSG, et l'administrateur délégué du club transalpin pointe du doigt le comportement de son ancien protégé qui a refusé en boucle les offres de prolongation : « Milan Skriniar ? J'ai ressenti un fort sentiment de déception. Parce que lorsqu'un joueur ne prolonge pas son contrat, il ne va pas à l'encontre de la direction ou du président, il va à l'encontre de l'histoire et de la valeur du club. Il a fait du tort à l'Inter, pas aux gens », indique Marotta.

« Il a toujours dit "non" »