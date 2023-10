Il a refusé plusieurs offres pour signer au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Milan Skriniar a quitté l'Inter pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Interrogé sur le transfert du Slovaque, Giuseppe Marotta a poussé un coup de gueule. En effet, l'administrateur délégué des Nerazzurri a très mal pris la décision de Milan Skriniar de partir pour 0€.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG s'est offert les services de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez lors du dernier mercato estival. En ce qui concerne le Slovaque, le club de la capitale a raflé la mise sans payer la moindre indemnité de transfert. En effet, Luis Campos a profité de la fin du contrat de Milan Skriniar pour le recruter librement et gratuitement.

Skriniar a recalé l'Inter pour signer au PSG

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Giuseppe Marotta est revenu sur le transfert à 0€ de Milan Skriniar vers le PSG. Alors que le défenseur de 28 ans était sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, l'administrateur délégué de l'Inter a tout tenté pour le prolonger, sans succès. En effet, Milan Skriniar aurait refusé plusieurs propositions des Nerazzurri avant de s'engager en faveur du PSG.

«Nous lui avons proposé de nombreuses solutions»