PSG : Luis Enrique règle un sujet sensible !

Luis Enrique avait fait le buzz juste avant la trêve internationale en se clashant en direct avec le journaliste Alexandre Ruiz, puisque l'entraîneur du PSG était mécontent des questions qui lui étaient posées. Et il s'est prononcé sur cette tension vendredi en conférence de presse en calmant le jeu.

Souvenez-vous, la séquence avait beaucoup fait parler 8 octobre dernier, après la rencontre de championnat remportée par le PSG sur la pelouse de Rennes (3-1). Interrogé au micro du journaliste Alexandre Ruiz sur Free Ligue 1 , Luis Enrique avait été très agacé par les questions posées qu'il jugeait très négatives alors que son équipe venait de l'emporter, et n'avait pas hésité à hausser le ton en direct.

« Tu ne vois que les choses négatives »

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews. C’est le journaliste le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », avait sèchement lâché l'entraîneur espagnol du PSG au journaliste de Free Ligue 1 , passablement agacé par ses questions. La séquence avait fait le buzz, mais s'était déroulée juste avant le début de la trêve internationale, et Luis Enrique n'avait donc pas eu l'occasion de s'expliquer jusqu'à cette semaine.

« Si vous me posez une question de manière agréable...»