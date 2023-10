PSG : Deux joueurs prennent leur revanche, Luis Enrique jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à Strasbourg (3-0) ce samedi, Luis Enrique a encore voulu la jouer offensif en alignant un 3-3-4, dans lequel Carlos Soler et Fabian Ruiz étaient notamment alignés. Alors qu’ils ont souvent déçu, les deux internationaux ont cette fois-ci répondu présents, pour le plus grand plaisir de l’entraîneur du PSG qui a analysé leur prestation.

À quatre jours du retour de la Ligue des champions, le PSG s’est rassuré en battant nettement Strasbourg (3-0) au Parc des Princes. Pour l’occasion, Luis Enrique avait encore proposé une système offensif, et un alignement en 3-3-4. Carlos Soler évoluait notamment en tant que piston droit, à la place d’Achraf Hakimi, un choix payant puisque l’Espagnol a inscrit un but et délivré une passe décisive pour Fabian Ruiz. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a justifié ce choix.

« Soler ? Je suis très content de sa prestation »

« En réalité, Carlos Soler était uniquement latéral droit en phase défensive. Sinon, il jouait quasiment comme un milieu de terrain axial. Il a fait une très bonne prestation. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive et a très présent des deux côtés du terrain. Je suis très content de sa prestation », a indiqué Luis Enrique, relayé par CulturePSG .

« Ils ont profité de leurs minutes en réalisant un très bon match »