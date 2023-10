Hécatombe au PSG, une solution inattendue proposée

Thibault Morlain

Pour les joueurs de football, le rythme des matchs est intense,; eux qui enchainent très souvent tous les 3 jours. Les corps sont mis à rude épreuve et forcément, à un moment, ça lâche. Tous les clubs doivent alors faire avec des blessures à répétition, à commencer par le PSG, pas épargné par les pépins physiques. Mais comment remédier à cela ? Eric Carrière a émis quelques pistes qui peuvent surprendre…

De nos jours, de plus en plus de joueurs se plaignent du nombre de matchs trop important durant l’année. « Jouer 80 matches, ce n'est pas possible. On ne nous demande pas forcément notre avis », balançait notamment Aurélien Tchouaméni. Et conséquence ce de rythme trop soutenu, des blessures à répétition et en nombre. Alors que ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur, des réponses sont réclamées. Reste à les trouver.

« Ne devrait-on pas leur donner une semaine de vacances ? »

Prenant notamment l’exemple des blessés nombreux au PSG, Eric Carrière a été interrogé sur les possibles solutions pour éviter cette situation. Dans un entretien accordé à Ouest France , l’ancien joueur du RC Lens et du FC Nantes a confié : « J’entends souvent l’argument, notamment au PSG, qu’il y a trop de blessés, car les joueurs jouent trop de matchs. Alors, pourquoi ne donnerait-on pas des congés aux joueurs pendant la saison ? Plutôt que d’attendre qu’ils se blessent, ne devrait-on pas leur donner une semaine de vacances, sur la base d’une confiance mutuelle ? ».

« Pourquoi n’y a-t-il pas de télétravail pour les joueurs de foot ? »