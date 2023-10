Il annonce du lourd pour cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du mercato estival, Randal Kolo Muani a quitté l'Eintracht Francfort pour s'engager en faveur du PSG. Alors que les débuts du nouvel attaquant parisien sont poussifs, Nordi Mukiele a fait passer un message fort. Selon le défenseur du PSG, Randal Kolo Muani va retrouver de sa superbe au Parc des Princes.

Après avoir bouclé le transfert de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a fait tout son possible pour recruter un deuxième avant-centre. Grâce à son travail acharné, le conseiller football du PSG a réussi à finaliser la signature de Randal Kolo Muani (24 ans), et ce, dans les ultimes instants du dernier mercato estival.

Kolo Muani est à la peine au PSG

Arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est en difficulté depuis qu'il a rejoint le PSG. En effet, l'international français peine à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs rouge et bleu. Mais, comme l'a affirmé Nordi Mukiele en zone mixte après PSG-Strasbourg (3-0), Randal Kolo Muani va retrouver toutes ses sensations à Paris.

Mukiele voit Kolo Muani retrouver tout son talent