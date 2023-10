Scandale au Real Madrid, cette star pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Ce samedi, Vinicius Junior a été une nouvelle fois victime de racisme sur un terrain, cette fois sur la pelouse du FC Séville. Alors qu'un homme a mimé des gestes de singe face à la star du Real Madrid, le club andalou l'a sanctionné. Ce qui a été salué par Vinicius Junior.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Jr a été victime de racisme à plusieurs reprises. Par conséquent la star merengue a décidé de mener un combat face à ce fléau. Et malheureusement pour Vinicius Junior sa lutte est loin d'être terminée, puisqu'un homme a mimé des gestes de singe face à lui ce samedi en fin d'après-midi, et ce, lors du choc entre le FC Séville et le Real Madrid au stade Sanchez Pizjuan.

«Le FC Séville condamne tout comportement raciste»

Dans un communiqué, le FC Séville a annoncé qu'il a rapidement identifié l'individu, avant de l'expulser du stade et le signaler aux autorités pour son attitude envers Vinicius Junior. « Le FC Séville condamne tout comportement raciste et xénophobe, même s'il est isolé, comme dans ce cas. (Le club est prêt à collaborer avec la justice pour) éradiquer ces attitudes, qui ne représentent pas les supporteurs d'un club comme Séville », peut-on lire.

«Ces gens doivent aussi être punis criminellement»