Real Madrid : Retour annoncé pour ce crack après son calvaire

Arnaud De Kanel

Toute l'Europe se l'arrachait mais c'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Cet été, les Merengues ont signé Arda Guler, comparé par les experts de la Super Lig à un certain Lionel Messi. Le jeune crack turc n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le Real à cause d'une blessure et d'une rechute, mais ça ne saurait tarder.

Arda Guler ne vit pas l'idylle pour le moment avec le Real Madrid. Quelques semaines après son arrivée, le jeune turc a rapidement déchanté suite à une blessure au ménisque. Il entrevoit malgré tout le bout du tunnel puisqu'il serait sur le chemin du retour.

Guler blessé depuis fin juillet

Arrivé en provenance de Fenerbahçe, Arda Guler n'a toujours pas eu l'occasion de revêtir la tunique blanche. Touché au ménisque le 29 juillet dernier, le crack n'est revenu à l'entrainement que le 26 septembre, date à laquelle il s'est blessé musculairement. Les dernières nouvelles sont bonnes pour Guler, proche d'enfin débuter avec le Real Madrid.

Une convocation face à Séville ?