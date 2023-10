La star de l’OM se rate, Gattuso lui fait passer un message

Hugo Chirossel

Malgré la défaite de l’OM samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0), Gennaro Gattuso veut rester positif. Le technicien italien estime que son équipe a fait le match qu’il fallait, même Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier avait eu l’opportunité d’ouvrir le score quelques minutes avant que les Aiglons n’y parviennent, mais son entraîneur n’a pas voulu le blâmer.

L’OM peut avoir des regrets. Les Olympiens ont concédé leur troisième défaite cette saison en championnat, samedi soir face à l’OGC Nice (1-0). Les Aiglons se sont imposés grâce à un but d’Evann Guessand à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, mais c’est bien l’OM qui s’est procuré les meilleures occasions.

Trop d’occasions gâchées par l’OM

Des opportunités que les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas réussi à concrétiser. Si Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye en ont également eu, la plus grosse revient à Pierre-Emerick Aubameyang, qui lancé en profondeur par Valentin Rongier s’est retrouvé seul face à Marcin Bulka. L’attaquant de l’OM a raté son piquet et a vu le ballon toucher le poteau. Six minutes plus tard, Leonardo Balerdi a reçu un deuxième carton jaune et l’OGC Nice a pris l’avantage au score. Malgré tout, Gennaro Gattuso n’a pas souhaité blâmer l’international gabonais et s’est dit satisfait de la prestation des joueurs de l’OM.

«Je n'ai aucun regret»