Scène surréaliste à l'OM, Gattuso pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir, l’OM a concédé sa troisième défaite de la saison en championnat (1-0). Une rencontre qui a basculé après l’expulsion de Leonardo Balerdi, menant au but des Aiglons. Gennaro Gattuso quant à lui a pesté contre l’arbitrage, qui ne l’a pas laissé effectuer ses changements après ce fait de jeu, visiblement pour une histoire de chaussettes.

Après avoir obtenu sa première victoire depuis son arrivée à l’OM avant la trêve internationale contre Le Havre, Gennaro Gattuso espérait enchaîner avec un deuxième succès consécutif samedi soir, sur la pelouse de l’OGC Nice. Une rencontre qui a finalement tourné en la faveur des Aiglons , qui se sont imposés grâce à un but de la tête d’Evann Guessand, intervenu à la suite d’un coup franc provoqué par Leonardo Balerdi.

Gattuso n'a pas pu faire ses changements

Le défenseur de l’OM a reçu un deuxième carton jaune pour cette faute et a été expulsé. Les Olympiens étaient donc à 10 et Gennaro Gattuso voulait effectuer deux changements, avec les entrées de Geoffrey Kondogbia et de Bamo Meïté. Sauf que le quatrième arbitre ne l’a pas laissé les faire avant le coup franc qui a amené au but de l’OGC Nice, ce qui a beaucoup énervé l’entraîneur de l’OM. Gennaro Gattuso pense que c’est pour une histoire de chaussettes concernant son défenseur.

«Je me suis beaucoup fâché»