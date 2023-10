Il s’explique en privé avec Deschamps, un joueur de l’OM déballe tout

Pierrick Levallet

Il y a près d'un an, Jonathan Clauss avait vécu une terrible désillusion en apprenant qu'il ne faisait pas partie du groupe de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Le latéral droit de l'OM a néanmoins eu l'occasion de faire son retour chez les Bleus en ce mois d'octobre. Il a d'ailleurs révélé une discussion en privé qu'il a eue avec Didier Deschamps.

L’hiver dernier, Jonathan Clauss a vu son rêve s’envoler. Le latéral droit de l’OM n’avait pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Cet épisode, le joueur de 31 ans a mis un peu de temps à le digérer. Mais en ce mois d’octobre, l’ancien du RC Lens a eu l’occasion de faire son retour chez les Bleus . Il n’a d’ailleurs pas manqué de faire savoir qu’il s’était entretenu avec Didier Deschamps en privé.

Vente OM : Il annonce la couleur à l’Arabie saoudite https://t.co/Gzb1h2N3DJ pic.twitter.com/0GxDwpA8Zc — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

«On est reparti sur de très bonnes bases»

« Avec Didier Deschamps, j’ai eu une belle discussion, assez longue d’ailleurs, qui m’a fait du bien en tout cas. Je pense que chacun avait besoin de parler à l’autre, et aujourd’hui on est reparti sur de très bonnes bases et pourvu que ça continue » a d’abord indiqué Jonathan Clauss au micro de BFM Marseille .

«Le travail mental est super important»