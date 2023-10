Nouvelle désillusion à l’OM, un cadre vide son sac en direct

Pierrick Levallet

L'OM est retombé dans ses travers ce samedi. Malgré les quelques occasions que le club phocéen a pu se créer, les hommes de Gennaro Gattuso se sont malgré tout inclinés contre l'OGC Nice (1-0). Et après la partie, Valentin Rongier s'est dit lassé de répéter le même discours semaine après semaine.

Didier Deschamps reçoit un appel du pied de l’OM https://t.co/gAlAmfLqz2 pic.twitter.com/nCxv7Ws7nU — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

«J’ai l’impression de me répéter chaque semaine»

« On a des situations ce soir. Ce sont les détails qui comptent dans ce genre de match. On prend encore un but sur coup de pied arrêté. J’ai l’impression de me répéter chaque semaine » a déploré le milieu de terrain de l’OM au micro de Canal+ .

«On va faire mieux»