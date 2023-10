Les joueurs de l’OM déjà fatigués par Gattuso ? Il s’en moque

Jean de Teyssière

L'OM va jouer un match important en Ligue 1 ce samedi, puisque le club olympien sera opposé à l'OGC Nice, pour le derby de la Côte d'Azur. Face au dauphin de l'AS Monaco, l'OM aura fort à faire, ce match offrant souvent un spectacle intense. Et l'intensité fait défaut chez les Marseillais, mal préparés par Marcelino. Gennaro Gattuso a donc dû tout reprendre et ses joueurs ont beaucoup couru. Pour le plus grand bonheur de l'Italien.

La méthode Gattuso a déjà dû user les joueurs de l'OM. Ceux qui n'ont pas été appelés en sélection se sont entraînés durant dix jours à très haute intensité pour rattraper le retard physique qu'ils avaient. Ainsi, durant des séances courtes d'1h10, l'entraîneur italien ne lâchait pas ses joueurs, les encourageant sans cesse, n'hésitant pas à être présent physiquement en leur faisant des tapes sur l'épaule, d'après L'Équipe .

«J'aime travailler pour avoir des datas proches de celles d'un match»

Face à l'impossibilité pour les joueurs de l'effectif de l'OM d'évoluer à haute intensité durant 90 minutes, Gennaro Gattuso a donc dû tout reprendre. Rapporté par L'Équipe , l'entraîneur italien raconte comment il aime organiser ses séances d'entraînement : « J'aime travailler pour avoir des datas proches de celles d'un match, les courses, les changements de direction, les sprints, pour qu'un entraînement soit comme un match . »

«On a travaillé fort, et beaucoup, je suis très content mais les joueurs le sont peut-être moins»