OM : Gattuso attaque Marcelino, le vestiaire valide

Axel Cornic

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso s’est fait remarquer par une petite pique lancée à son prédécesseur. Pour le technicien italien de 45 ans, la préparation planifiée par Marcelino ne l’aidait en effet pas vraiment pour adapter son équipe à sa vision du football, notamment au niveau physique.

On ne compte plus les changements survenus à l’OM en seulement cinq mois et le principal est évidemment celui sur le banc. Gennaro Gattuso est arrivé en urgence pour remplacer un Marcelino parti après seulement sept rencontres et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que les choses marchent, avec une seule victoire en trois matchs toutes compétitions confondues.

Un joueur de l'OM a vécu de nombreux calvaires https://t.co/6vIt3pS5O1 pic.twitter.com/POCj4rEItO — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Deux coachs très différents à l’OM

En conférence de presse après le match de Ligue Europa face à Brighton (2-2), le coach de l’OM avait notamment laissé entendre que la préparation estivale mise en place par son prédécesseur espagnol ne l’aidait pas vraiment à mettre en place son football. « J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes » avait lancé Gattuso, qui a dû profiter de la trêve internationale pour travailler plus en profondeur.

« Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon »

Interrogé sur ce point, Jonathan Clauss a confirmé que les deux entraineurs s’opposaient radicalement dans leur travail. « C’est complètement différent. Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon » a expliqué le latéral de l’OM, sur RMC Sport . « Derrière, défensivement, on n’était pas forcément obligés d’aller chercher extrêmement haut. En attendant les équipes adverses, on allait réussir à être bien physiquement. C’était plutôt dans cette optique ».

« Gattuso, c’est plus dans les efforts »