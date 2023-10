Révolution à l’OM, Deschamps en profite

Hugo Chirossel

Non-sélectionné pendant plus d’un an, Jonathan Clauss a retrouvé l’équipe de France lors du dernier rassemblement. Si Didier Deschamps ne l’a pas rappelé avant, c’est parce que jusque-là le latéral droit de 31 ans évoluait essentiellement dans une défense à 5. Mais les changements d’entraîneurs à l’OM lui ont permis de faire son retour en sélection.

Que ce soit au RC Lens ou à l’OM, Jonathan Clauss avait jusque-là toujours évolué en tant que piston dans une défense à 5. Une utilisation qui l’a privé d’équipe de France pendant plus d’un an, Didier Deschamps privilégiant une défense à 4. Les arrivées de Marcelino puis de Gennaro Gattuso à l’OM lui ont permis de prouver au sélectionneur des Bleus qu’il pouvait avoir sa place.

«Il m’a dit qu’il aimait bien mon profil»

« On a beaucoup parlé du poste. Effectivement, il savait que je pouvais jouer à quatre. Mais tant qu’il ne m’avait pas vraiment vu jouer à quatre à très haut niveau, évidemment qu’il n’allait pas me lancer dans le grand bain alors que je n’avais plus vraiment joué ainsi en club. Après, il m’a dit qu’il aimait bien mon profil, qu’il y avait des choses évidemment à parfaire, à gérer aussi au niveau des efforts parce que je suis avant tout un défenseur », a confié Jonathan Clauss, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«La base c’est d’être défenseur»