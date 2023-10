Changement radical, un joueur de l'OM hallucine

Axel Cornic

La saison dernière, Igor Tudor avait notamment été critiqué pour ses choix assez surprenant, avec certains joueurs qui n’évoluaient pas forcément à leur poste naturel. C’est le cas de Jonathan Clauss, latéral droit de métier et considéré comme l’un des meilleurs de Ligue 1, qui a souvent été aligné dans le couloir gauche.

Certains l’ont regretté, mais lorsqu’il était sur le banc de l’OM la saison dernière, Igor Tudor était régulièrement en première ligne face aux critiques. Son dispositif était notamment pointé du doigt avec parfois un déséquilibre tactique causé par des changements inattendus.

« Tudor ne m’en a jamais parlé »

Jonathan Clauss est le parfait exemple, puisqu’il n’a pas toujours évolué à son poste de prédilection. « Jouer à droite, c’est évidemment mon poste de prédilection. Mon poste préféré, on va dire. Après, il n’a jamais été question que j’aille à gauche depuis le début de saison. S’il m’en avait parlé, ça ne m’aurait pas forcément dérangé. C’est juste qu’il ne m’en a jamais parlé » a confié le latéral de l’OM, dans l’émission Rothen s’enflamme .

« Il avait des plans comme lui pensait être le mieux »