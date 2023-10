Gattuso lâche une annonce en privé sur les joueurs de l'OM

Jean de Teyssière

Cela ne fait pas encore un mois que Gennaro Gattuso est l'entraîneur de l'OM (il est arrivé le 27 septembre dernier), mais il est déjà en train de marquer ses joueurs. Déjà, son mode de fonctionnement offre beaucoup de liberté aux joueurs dans leur vie privée, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. À condition qu'ils lui rendent en retour même si c'est en ce moment le cas, Gattuso étant ravi de son groupe.

Sous ses airs virils qu'il ne cherche pas à cacher, Gennaro Gattuso use de beaucoup de psychologie avec ses joueurs. Pour l'entraîneur de l'OM, il est essentiel que les joueurs ne viennent pas à l'entraînement avec un boulet au pied. Il cherche donc à instaurer une relation de proximité, mais aussi de leur laisser le choix et le temps de s'organiser dans leur vie privée.

Gattuso laisse ses joueurs libres en dehors du terrain

Preuve du côté très paternaliste de Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien fournit à tous les joueurs de l'OM le planning de la semaine afin qu'ils puissent s'organiser librement au niveau de leur vie privée. Rapporté par L'Équipe , Gennaro Gattuso explique pourquoi il fonctionne de cette manière : « Comme entraîneur, je suis ­assez ouvert, parce que je sais ce que j'ai fait quand j'étais joueur. Je sais que parfois je buvais un verre en plus, parfois je ne me reposais pas assez. Les joueurs savent quand ils font des erreurs, pas ­besoin de le leur dire. »

Gattuso heureux du comportement de ses joueurs