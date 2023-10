OM : Gattuso critique Marcelino et fait un constat alarmant

Jean de Teyssière

Arrivé le 27 septembre dernier, cela ne fait même pas un mois que Gennaro Gattuso est l'entraîneur de l'OM mais il commence déjà à laisser une empreinte au club. Les joueurs qui sont restés avec lui durant la trêve internationale pourront en témoigner, eux qui ont fait beaucoup de foncier pour rattraper le retard physique qu'ils avaient, après le constat sans appel de l'entraîneur marseillais à son arrivée : les joueurs n'ont pas le niveau pour évoluer 90 minutes à haute intensité.

Ce samedi, face à l'OGC Nice, l'OM risque de ressembler un peu plus à Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien a profité de la trêve internationale pour travailler sur l'intensité physique, avec des séances intenses mais courtes (pas plus d'une heure et dix minutes). Il faut dire qu'il y avait du retard à rattraper.

Gattuso tacle Marcelino sur la condition physique des joueurs de l'OM

Dès son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso avait tancé Marcelino sur sa manière de préparer les joueurs pour la saison à venir : « J'ai beaucoup de respect pour Marcelino, mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes. Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c'est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C'est vraiment sur la vitesse qu'il y a une différence. »

Marcelino se lâche sur son avenir après l'OM https://t.co/q4W3RyMQcG pic.twitter.com/CuwxEWjRLX — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Gattuso constate que l'équipe n'est pas au niveau