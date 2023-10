L’OM en crise, le vestiaire lâche un gros aveu

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, une véritable crise a éclaté à l'OM. Les supporters marseillais n'étaient pas satisfaits des prestations des joueurs olympiens et l'avaient donc bien fait savoir à la direction phocéenne. Depuis, l'OM essaye de sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, Jonathan Clauss estime que la crise a permis au groupe de devenir plus fort.

Après seulement sept matchs, une grosse crise a éclaté à l’OM. Les supporters marseillais n’étaient pas vraiment satisfaits du jeu proposé par les Olympiens. Cela a notamment déclenché un clash entre les Ultras et la direction de l’OM. Cette crise a d’ailleurs fait plusieurs victimes, dont Marcelino qui a décidé de claquer la porte et a été remplacé par Gennaro Gattuso.

L'OM essaye de sortir la tête de l'eau

Depuis, l’OM essaye tant bien que mal de sortir la tête de l’eau. Le technicien italien a déjà décroché sa première victoire sur la Canebière contre Le Havre le 8 octobre dernier (3-0) et va tenter d'enchaîner face à Nice ce samedi soir. De son côté, Jonathan Clauss estime que la crise a permis au groupe marseillais de se renforcer.

«Ce groupe-là a tenu bon»