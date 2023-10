«Abattu», le vestiaire de l’OM craque

Arnaud De Kanel

Visage marqué, Chancel Mbemba a réagi à la défaite de l'OM ce samedi soir. Un revers qui peut paraitre cruel encore pour les Olympiens, pas vernis lors des derniers matchs. Forcément, cette défaite fait très mal. Le défenseur congolais décrit même un vestiaire « abattu » après cette déconvenue. Des mots très forts.

Nouveau coup d'arrêt pour l'OM. Convaincante avant la trêve en battant Le Havre (3-0), l'équipe de Gennaro Gattuso a déçu, et elle repart donc du derby les mains vides. Cette défaite face aux Aiglons pèse sur le moral des Olympiens, touchés et quasiment coulés si l'on en croit Chancel Mbemba.

«Ça fait mal»

« On est très déçus, parce qu’on a beaucoup travaillé pour gagner ce match. Je trouve qu’on a bien joué, c’est dommage, parce qu’on a eu les occasions pour marquer mais il n'y a pas eu la finition. On va continuer à travailler. Ça fait mal, mais on va continuer à travailler », a confié le défenseur central de l'OM au micro de Canal+ Sport 360 après la rencontre. Chancel Mbemba poursuit ensuite en lâchant des mots forts sur le vestiaire.

«Le vestiaire est un peu abattu»