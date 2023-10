Double coup dur à l'OM, Gattuso sort du silence

Arnaud De Kanel

Battu d'un cheveu par l'OGC Nice samedi soir, l'OM a encore laissé filé des points précieux dans la course au podium. Et alors qu'il pouvait compter sur un groupe au complet, Gennaro Gattuso a perdu deux titulaires à l'Allianz Riviera. Jonathan Clauss puis Pau Lopez sont sortis sur blessure. Interrogé l'entraineur olympien a donné des nouvelles de ses joueurs.

L'OM est retombé dans ses travers. Méconnaissable, l'équipe de Gennaro Gattuso n'a pas montré grand chose face à Nice, et elle a même craqué sur coup de pied arrêté en toute fin de rencontre. On est pas loin d'une soirée cauchemardesque pour l'OM, qui a perdu Jonathan Clauss et Pau Lopez.

Clauss et Lopez sortent blessés

Après avoir glissé suite à un dribble d'un adversaire, Jonathan Clauss a fait un grand écart et ça a visiblement trop tiré, puisqu'il a été contraint de céder sa place à Amir Murillo au retour des vestiaires. Sur un dégagement, Pau Lopez devait également laisser ses partenaires avant la fin du match. Gennaro Gattuso a donné de leurs nouvelles et elles ne sont pas très bonnes.

La soupe à la grimace pour Gattuso