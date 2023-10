Stupeur à l'OM, le verdict va tomber

Alexis Brunet

Samedi soir, l'OM s'est incliné face à l'OGC Nice, sur le score d'un but à zéro. Mais en plus de perdre la rencontre, le club phocéen a aussi perdu deux joueurs sur blessure, Jonathan Clauss et Pau Lopez. Gennaro Gattuso tremble au sujet d'une possible indisponibilité de ses deux cadres, et justement il devrait très rapidement être fixé à ce sujet.

Avant la trêve internationale, l'OM s'était largement imposé 3-0 face au Havre. Les joueurs de Gennaro Gattuso voulaient surfer sur ce bon résultat, et enchaîner face à l'OGC Nice, mais ils n'y sont finalement pas arrivés. Le club phocéen s'est incliné à cause d'une réalisation d'Evan Guessand en fin de match.

Lopez et Clauss sont sortis blessés

En plus de perdre face à l'OGC Nice, l'OM a aussi vu deux cadres se blesser. Jonathan Clauss a été contraint de céder sa place à la mi-temps, alors que Pau Lopez est lui sorti à la 59ème minute. Une très mauvaise nouvelle pour Gennaro Gattuso, tant les deux joueurs sont des titulaires indiscutables.

Clauss et Lopez vont passer des examens complémentaires