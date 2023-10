«Tout a changé», il balance sur l’OM

Alexis Brunet

À l'occasion du match ente l'OGC Nice et l'OM, Morgan Sanson retrouvait l'un de ses anciens clubs, lui qui est passé par Marseille de 2017 à 2021. À la fin de la rencontre, le milieu de terrain est revenu sur cette affiche spéciale à ses yeux, tout en indiquant que son ancienne équipe avait beaucoup changé depuis son départ.

L'OGC Nice n'en finit plus d'impressionner en ce début de saison. Les hommes de Francesco Farioli sont leaders de Ligue 1, et ils ont déjà fait chuter l'AS Monaco, le PSG, et l'OM, entre autres. Des succès acquis grâce aux bonnes performances de Morgan Sanson notamment.

Morgan Sanson est arrivé cet été à Nice

Prêté la saison dernière à Strasbourg, Morgan Sanson a de nouveau été prêté à un club de Ligue 1, l'OGC Nice. L'opération est assortie d'une option d'achat, et le club du sud de la France pourrait être tenté de la lever si le milieu de terrain continue d'enchainer es bonnes prestations.

Un match particulier pour Sanson