Ousmane Dembélé : Le vestiaire du PSG calme tout le monde

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est critiqué parce qu'il peine à se montrer décisif. Malgré tout, Nordi Mukiele n'est pas du tout inquiet pour son coéquipier. En effet, le défenseur du PSG a tenu à prendre la défense d'Ousmane Dembélé après le carton contre le RC Strasbourg.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, qui avoisinait les 50M€. Si le nouveau numéro 10 parisien n'a rien perdu de ses qualités techniques, il pêche dans la finition depuis son arrivée au Parc des princes.

Mukiele prend la défense de Dembélé

En effet, Ousmane Dembélé n'a pas inscrit le moindre but depuis sa signature au PSG, n'ayant délivré que deux passes décisives sous les couleurs rouge et bleu. Ce qui lui vaut des critiques ces dernières semaines. Alors qu'Ousmane Dembélé a fait une entrée en jeu timide face au RC Strasbourg (3-0) ce vendredi après-midi, Nordi Mukiele a volé à son secours en zone mixte après la rencontre.

«Je ne pense pas qu’il était en difficulté»