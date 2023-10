Mbappé sort un joueur du calvaire, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Carlos Soler a saisi sa chance. Titularisé ce samedi face au RC de Strasbourg, l'international espagnol est parvenu à ouvrir son compteur buts grâce à un joli travail de Kylian Mbappé. Après la rencontre, l'ancien membre du FC Valence a livré ses impressions et a affiché son soulagement.

Luis Enrique ne cesse d'innover en ce début de saison. Face au RC de Strasbourg ce samedi, l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner un 3-3-4 relativement offensif avec un Carlos Soler positionné sur le côté droit, dans un rôle de piston. « On joue dans ce système (3-3-4) quand on joue vers l’avant mais on peut jouer différemment. On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie. Les joueurs et l’équipe essayent de s’améliorer à chaque match » a justifié le technicien. Un choix payant puisque son équipe a empoché les trois points (3-0) et l'international espagnol a trouvé le chemin des filets pour la première fois de la saison. Les deux autres buts ont été inscrits par Kylian Mbappé et Fabian Ruiz.

« Ce but me donne beaucoup de confiance »

Après la rencontre, Soler est revenu sur son but, rendu possible grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé. « Je suis très heureux de revenir, je suis toujours là pour aider sur le terrain. C’est sur que ce but me donne beaucoup de confiance. Kylian a fait une une action fantastique, j’ai juste eu à mette mon pied. Mais ça m’a permis de me libérer, il y a beaucoup de travail derrière » a lâché le joueur espagnol au micro de Free Ligue 1.

Luis Enrique salue sa prestation