Cette star de Deschamps défie Mbappé

Amadou Diawara

Avec ses 54 réalisations en équipe de France, Olivier Giroud est actuellement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devançant Thierry Henry de trois longueurs. Alors qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont respectivement à 10 et 11 unités de lui, le numéro 9 tricolore a affirmé qu'il voulait creuser davantage l'écart avant de tirer sa révérence.

Thierry Henry a été détrôné par Olivier Giroud. En effet, l'actuel numéro 9 des Bleus est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Avec 54 réalisations au compteur, Olivier Giroud (37 ans) devance Thierry Henry (46 ans) de trois longueurs. Si le sélectionneur des Espoirs ne peut plus passer devant le buteur de l'AC Milan, Antoine Griezmann (32 ans) et Kylian Mbappé (24 ans), eux, peuvent le faire.

PSG : «La chair de poule», Luis Enrique se lâche sur Mbappé https://t.co/UWWD1KLBhD pic.twitter.com/WL19FU2UNS — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Giroud est talonné par Mbappé et Griezmann

Plus jeunes qu'Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé devraient prendre leur retraite internationale après lui. Ainsi, le numéro 9 de Didier Deschamps doit creuser l'écart le plus possible avant de raccrocher avec les Bleus , et ce, pour ne jamais être dépassé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus . En effet, Antoine Griezmann est à dix unités d'Olivier Giroud (44 buts), tandis que Kylian Mbappé est juste derrière avec onze buts de retard (43 réalisations). Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, le vétéran de 37 ans s'est prononcé sur sa rivalité avec ses deux compatriotes et coéquipiers français.

Giroud veut prendre l'avance sur Mbappé et Griezmann